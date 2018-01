Cade nella valle del Grontone: soccorritori al lavoro fra Terenzo e Berceto

Una squadra del Soccorso Alpino proveniente dalla Valcedra, che si stava recando sul monte Marmagna per soccorrere alcuni escursionisti, è stata dirottata a Scanzo, fra i comuni di Terenzo e Berceto, per recuperare una persona in difficoltà, caduta nella valle del torrente Grontone, pare durante una battuta di caccia. Sul posto stanno arrivando anche tecnici del Soccorso Alpino provenienti dalla Valbaganza e Valtaro.