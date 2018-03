Allerta valanghe, attualmente al livello 3, in Appennino e sulle Apuane. Lo segnala il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast) che sconsiglia di intraprendere percorsi scialpinistici o effettuare escursioni con ciaspole.

Il Sast sottolinea, in una nota, una situazione di generale criticità causata dal rialzo delle temperature dopo le recenti nevicate, soprattutto nell’Appennino Tosco-emiliano dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. Anche in varie zone delle Alpi Apuane, aggiunge il Soccorso alpino, si registrano condizioni caratterizzate da manto nevoso insicuro.