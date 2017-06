Furto al “Bar Squisjto” nel mirino il registratore di cassa contenente una somma di 150 euro circa. Il furto, scoperto all’apertura, è avvenuto nella notte dopo aver forzato la porta d’ingresso, come risulta dal sistema di allarme intrusione collegato alla centrale operativa di un istituto di vigilanza privato, scattato alle ore 23:20 circa. Sono in corso indagini in quanto è stata appurata la presenza di altre telecamere sul luogo, oltre a quelle collocate nell’esercizio pubblico sottoposto poi ad accertamenti tecnici da parte della Polizia Scientifica.