Avaria, black out in dieci edifici nella zona di via Milazzo

Interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nella zona compresa tra via Bezzecca, via Varese e viale Milazzo nel primo pomeriggio. Una linea di bassa tensione che distribuisce l'elettricità nella zona è entrata in avaria. Sono immediatamente scattate le protezioni e l'alimentazione elettrica è stata interrotta a una decina tra abitazioni e condomini. Sono subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici che hanno localizzato il problema e stanno procedendo alla controalimentazione delle linee per restituire, ove possibile, la corrente alle abitazioni. Comunque i lavori per la sostituzione dei cavi elettrici sono in corso e l'elettricità è previsto possa ritornare a tutta la zona coinvolta nel giro di qualche ora.