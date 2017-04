Comune, lievitano le tariffe Tari per la gestione dei rifiuti urbani

Il tema rifiuti è stato centrale durante l’ultimo Consiglio comunale con l’analisi e l’approvazione (da parte della maggioranza, mentre la minoranza ha votato contro) del piano finanziario 2017 e delle tariffe Tari per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

«Inevitabile l’incremento di costi per le utenze nella misura del 2% per le domestiche e dell’1,5% per le non domestiche» esordisce l’assessore al Bilancio Marco Vignali.

Tale aumento è giustificato da un piano finanziario di gestione rifiuti, redatto da chi svolge il servizio quindi da Iren Ambiente, pari a 1.727.857 euro che da quest’anno si trova a dover fare i conti con una riduzione del contributo regionale previsto per il porta a porta ma non, appunto, con una riduzione dei relativi costi.

Nella sua relazione iniziale il sindaco Luigi Buriola ha sottolineato lo scontento «per questo innalzamento di tariffe indipendente dalla nostra volontà, non imputabile all’amministrazione ma bensì a dei tagli che arrivano dall’alto, a fronte di un eccellente risultato in tema di raccolta differenziata. Abbiamo chiesto al gestore di aumentare almeno i servizi con una maggiore raccolta stradale del fogliame e un maggior numero di vuotature dei cestini oltre alla videosorveglianza della stazione ecologica ma su quest’ultimo punto non è stato trovato un accordo».

«E’ singolare che oggi sia conveniente non differenziare – sottolinea Paolo Caramaschi, capogruppo di Attivi per Montechiarugolo, condividendo le parole del sindaco – se mandassimo tutto a smaltimento spenderemmo la metà».

Caramaschi ha anche evidenziato quella che ritiene «una ripartizione errata tra utenze, con costi per le non domestiche che andrebbero invece imputati alle domestiche» e ha posto l’accento sulla necessità di una gara «per individuare il soggetto gestore, ancora attualmente in proroga per raccolta e smaltimento rifiuti».

A quest’ultimo punto si è collegata anche Erika Mora di Altri per Montechiarugolo: «Avere un unico interlocutore rende impossibile ridurre il costo del servizio».

Lo stesso Buriola aveva evidenziato quest’urgenza: «E’ necessaria una gara il prima possibile, nella speranza che sia caratterizzata da una reale competizione. Nel frattempo andrebbero individuati sistemi per abbassare i costi, come far scendere nelle strade un unico operatore anziché più personale. Non condivido la riduzione delle risorse incentivanti che non tutelano chi ha fatto un buon lavoro come il comune di Montechiarugolo, che ha raggiunto livelli di raccolta differenziata di circa 85%. Oltre all’importante risultato ambientale bisogna dare dei segnali ai cittadini anche arrivando alla riduzione dei costi, cosa che con l’attuale sistema non si rileva».