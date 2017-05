I cittadini discutono del futuro della piazza

Un dialogo aperto con l’Amministrazione comunale di Montechiarugolo per la ristrutturazione della centrale piazza Rivasi. E’ ciò che chiedono alcuni abitanti di Montechiarugolo. In primis, passando attraverso la Consulta frazionale locale, il cui presidente Stefano Nasi è stato interpellato da un cittadino montechiarugolese, allo scopo d’inserire l’argomento all’ordine del giorno della prossima riunione.

Inoltre, alcuni giorni fa, la proposta di sistemazione è sbarcata sui social network. Massimiliano Galliani, figlio dell’artista Omar e a sua volta artista, ha postato sul gruppo Facebook «Se sei di Montechiarugolo» una foto che ritrae gli antichi sassi di fiume, che spuntano sotto l’asfalto in una via del borgo. I commenti sono arrivati uno dopo l’altro. Da qui, è giunta a Galliani la richiesta d’abbozzare una proposta in tal senso.

Nel frattempo l’artista ha postato una nuova immagine, o meglio una foto che mostra piazza Rivasi, in cui si trova il Municipio, con una pavimentazione in sasso. Ancora una volta l’immagine ha innescato una discussione sul social network, che ha suscitato nuovi commenti. Molti, dunque, sembrerebbero d’accordo sul fatto di richiedere all’Amministrazione comunale di ripristinare la pavimentazione in sasso. Qualcuno propone di aggiungere un po’ di verde. Qualche decennio di anni fa, l’acciottolato originario era stato rivestito con l’asfalto, al fine di facilitare la circolazione delle automobili. Oggi pare ci sia un diffuso desiderio d’apportare delle modifiche, «rispolverando» il passato. Secondo le informazioni raccolte, il ripristino di piazza Rivasi e delle vie attigue, sta a cuore alla Consulta frazionale e agli abitanti del paese.

La necessità si accentua ancor più, pensando alle iniziative organizzate per i mesi estivi, dal Comune e dal locale circolo Anspi.

La conversazione sulla piazza «virtuale», di fatto, fa sentire la voce degli abitanti, che desiderano un luogo centrale del paese, in grado di rispecchiarne la storia e ombreggiato da un po’ di verde.