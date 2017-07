Sprechi l'acqua? Multa da 500 euro

Il sindaco di Montechiarugolo ha emesso un’ordinanza, che disciplina l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto.

Nella stessa ordinanza ha disposto che, fino al prossimo 15 settembre, su tutto il territorio comunale, vigerà il divieto assoluto d’uso dell’acqua per scopi diversi da quello igienico-sanitario personale e alimentare, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22. Di conseguenza risulterà vietato, in tale spazio temporale innaffiare prati, orti e giardini, alimentare piscine, vasche di ogni genere o qualsiasi scopo voluttuario (fontane ornamentali, zampilli) se non in presenza di ricircolo artificiale della medesima acqua, lavare spazi e aree private in genere, automobili e automezzi. Tutto a eccezione degli operatori professionali.

Il rispetto dell’ordinanza sarà attuato tramite i controlli puntuali da parte della Polizia Municipale, delle Guardie ecologiche volontarie Gela di Parma e della Polizia Provinciale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione pari a un importo massimo di 500 euro.