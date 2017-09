Problemi (risolti) alla rete idrica di Montechiarugolo e di via Montanara in mattinata

Questa mattina verso le ore 8,30, a causa di un problema elettrico alle pompe che alimentano le interconnessioni con il campo pozzi di Marore, nella rete di Montechiarugolo si sono verificati cali di pressione dell'acqua. Subito intervenute, le squadre di tecnici hanno immediatamente individuato le cause dell'abbassamento di pressione e provveduto alle manovre necessarie per ovviare all'inconveniente. L'erogazione nella rete sta ritornando alla normalità. Problema dovuto ad un guasto in zona via Traversetolo - Esselunga, a Parma. Due cabine elettriche di media tensione, per cause ancora in corso di accertamento, sono andate fuori servizio. Subito intervenute sul posto le squadre di tecnici, coordinate dal centro di telecontrollo, hanno rapidamente individuato il guasto e hanno effettuato le manovre necessarie per controalimentare le linee in avaria. Verso le ore 10 la situazione era ritornata alla normalità. Sono tuttavia in corso operazioni tecniche a causa delle quali, durante il corso della giornata, potrebbe mancare l'elettricità per brevi periodi, sempre in zona Traversetolo - Esselunga. Nel guasto di questa mattina è stata anche indirettamente coinvolta l'erogazione dell'acqua nella zona di via Montanara, in quanto le pompe che alimentano il serbatoio del Campus sono appunto governate dalle cabine elettriche di via Traversetolo. Anche in questo caso verso le ore 10 la situazione era ritornata alla normalità. Iren si scusa con i cittadini per gli involontari disagi.