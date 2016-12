Andrea Iannone è già carico per il 2017.



"Negli ultimi quattro anni ho migliorato il mio stile di guida passo dopo passo - ha raccontato a Speedweek.com -. Così sono salito in cima. Ora è molto, molto importante fare un ultimo passo per colmare il divario da Marquez, Rossi o Lorenzo… Penso che nei prossimi due anni ci sia una buona possibilità di chiudere questo ultimo piccolo gap".



"Suzuki si aspetta risultati molto significativi da me. In cambio mi aspetto una moto molto competitiva. Negli ultimi due anni hanno migliorato molto. Hanno colmato il gap con gli altri produttori in fretta. Ora sono molto, molto vicino ai migliori. Ho due anni a disposizione e speriamo bene", ha concluso l'ex ducatista.