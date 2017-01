Zanardi: "Valentino Rossi pazzescamente grande"

Alex Zanardi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport scommette di Valentino Rossi per il Mondiale 2017: "Lavora per il decimo titolo iridato, ha 38 anni. È pazzescamente grande. Incredibile. Fa bene a pensarlo. Chissà quanto si dovrà attendere per trovare uno come lui. Scommetterei su di lui, non su Marquez".Il campione paralimpico a Rio, re indiscusso della handbike è invece meno fiducioso nei confronti della Ferrari: "Sinceramente non credo ci si possa aspettare un gran miglioramento. Mi aspetto vinca Hamilton".Scommessa sicura sulla Juve: "E' come la Mercedes. Cambiano giocatori e allenatori e non i risultati".