A Giacarta è andata in scena la presentazione della nuova Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa."L'obiettivo è quello di lavorare sodo per lottare per il titolo", le prime parole del campione del mondo in carica -. La situazione è più o meno la stessa ogni anno. Lavoriamo sodo e diamo il massimo come sempre nelle sessioni prestagionali e di essere, ovviamente in lotta per il mondiale". Pedrosa, quinto nei test a Sepang, ha spiegato: "L'obiettivo è sempre quello di lottare per il campionato e di essere davanti in ogni gara e condizione, ma soprattutto spero di essere veloce e non essere ostacolato da infortuni".