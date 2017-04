Marc Marquez nella conferenza stampa alla vigilia della tre giorni del Motomondiale in Argentina fa il punto sul momento della Honda: "In Qatar non è stato il massimo per noi. Adesso siamo qui in Argentina e vogliamo lavorare bene nel weekend. Nel 2014 e 2016 mi sono trovato molto bene su questo circuito. Pero le condizioni della pista sono poco indicative, perché cambiano dal venerdì alla domenica. Speriamo di trovare un buon passo".



Lo sviluppo dell’elettronica: "In Qatar non è andata male stiamo cercando di migliorare. Quando mi hanno superato Maverick e Rossi ho notato delle cose che potrebbero servirci per la gara".