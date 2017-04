Moto3, harakiri degli italiani: tanti scontri "fratricidi"

Gp d'Argentina da dimenticare per tanti italiani nella gara di Moto3 a Rio Hondo. Due episodi in particolare "decimano" la pattuglia azzurra sul tracciato sudamericano: subito al secondo giro, Fenati tampona letteralmente Antonelli, costretto al ritiro. La direzione giudica il contatto come incidente di gara.Al tredicesimo giro scontro tra Bulega e Di Giannantonio, che deve alzare bandiera bianca quando era al sesto posto. Bulega, partito dalla prima fila, resta in pista ma scivola nelle retrovie, compromettendo la sua corsa. A terra anche Bastianini, caduto da solo.La corsa è vinta dallo spagnolo Mir (secondo successo di fila), davanti a McPhee e Martin. Il migliore della folta pattuglia italiana è Migno, quinto. Fenati settimo.