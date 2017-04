Morbidelli ci prende gusto: bis in Argentina

Franco Morbidelli ci prende gusto: il pilota della EG 0,0 Marc VDS ha concesso il bis vincendo anche in Argentina dopo la gara d'esordio in Qatar, e ora guida la classifica iridata di Moto2 a punteggio pieno.



Il centauro sulla sua Kalex ha duellato con il compagno di scuderia Alex Marquez fino all'ultimo giro, quando il fratello del campione del mondo Marc è caduto a terra. Sul podio sono saliti quindi il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) e lo svizzero Thomas Luthi (CarXpert InterwettenKalex).



Quarto posto per Lorenzo Baldassarri (Forward Racing Team Kalex) davanti allo spagnolo Xavi Vierge (Tech 3), Simone Corsi (Speed Up Racing) e Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46).