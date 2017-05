Valentino Rossi è pronto a difendere il suo primato: "Sono ancora davanti a tutti in classifica, ma dobbiamo migliorare la moto per essere davvero competitivi"."Dopo le difficoltà che abbiamo avuto nel weekend di Jerez, la gara di Le Mans sarà molto importante. E' vero che siamo ancora al primo posto in classifica e questo è bello per noi, ma dobbiamo migliorare la moto per essere davvero competitivi", ribadisce il Dottore."Il test a Jerez è stato importante e abbiamo capito alcune cose positive. Ora dovremo lavorare bene fin dalla prima sessione a Le Mans e cercare di essere da subito competitivi. Siamo positivi e vogliamo tornare subito a lavorare sulla moto. Spero che anche le condizioni meteorologiche siano buone, perché dobbiamo testare la moto su pista asciutta".