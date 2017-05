Rossi, notte serena all'ospedale

Nessuna complicazione. Valentino Rossi, come riportato dall'Ansa, ha trascorso una notte serena all'ospedale Infermi di Rimini dove era stato ricoverato in seguito ad una caduta sulla pista di Cavallara, nel Pesarese.



Il centauro avrebbe riportato solo un lieve trauma toracico addominale. Escluse fratture e trauma cranico. I medici avrebbero deciso di "trattenerlo" solo per motivi di privacy e riservatezza.



Oggi sono previsti nuovi accurati controlli (previsto un bollettino medico) e, se non ci saranno complicazioni, potrebbe già essere dimesso in giornata. Insomma, l'impressione è che si sia trattato solo di un grande spavento.



Terzo incidente del Dottore in allenamento. Gli era già capitato nel 2010 (problema ad una spalla) e nel 2014 (frattura ad un dito della mano destra).