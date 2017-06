Mugello, prime libere: comanda Dovizioso. Rossi non forza

Andrea Dovizioso ha ottenuto il tempo più veloce al termine delle prime libere del Gran Premio d'Italia al Mugello. Il centauro della Ducati con il crono di 1'47"394 ha preceduto Pirro e Viñales. Poi Zarco, Barbera, Lorenzo e Petrucci. Cinque Ducati nelle prime dieci posizioni, la prima Honda è quella di Marquez, nono.



Più attardato l'acciaccato Valentino Rossi, che ha preferito un approccio più cauto, accontentandosi per ora della quindicesima posizione.



"Sicuramente sarà più dolorante questa sera al termine delle prove, ma per ora abbiamo parlato solo della moto e di questioni tecniche, nessun problema per lui", fanno sapere alla Yamaha sulle condizioni di Valentino, caduto pochi giorni fa mentre si allenava in motocross.



I primi dieci

1 A. DOVIZIOSO 1:47.394

2 M. PIRRO +0.201

3 M. VIÑALES +0.275

4 J. ZARCO +0.280

5 H. BARBERA +0.314

6 J. LORENZO +0.353

7 D. PETRUCCI +0.568

8 J. FOLGER +0.580

9 M. MARQUEZ +0.586

10 C. CRUTCHLOW +0.800