Libere: Crutchlow super al Mugello: Rossi migliora, cade Viñales

Cal Crutchlow ha piazzato il tempo più veloce nella sessione pomeridiana delle libere al Mugello, dove domenica si corre il Gran Premio d'Italia di MotoGp. Il centauro britannico della Honda si è messo alle spalle la Ducati di Dovizioso e la Yamaha di Folger.



Fuori dai primi 10 i big: Valentino Rossi, caduto in motocross pochi giorni fa, ha preferito non forzare troppo e ha chiuso dodicesimo, mentre il compagno di scuderia Maverick Viñales è stato protagonista di una brutta caduta, scivolando fuori a 200 all'ora in curva. Lo spagnolo della Yamaha non ha riportato particolari problemi, a parte un'abrasione ad un braccio, ma non è riuscito a tenere i tempi dei primi ed ha finito con il tredicesimo crono.



In difficoltà anche Jorge Lorenzo (undicesimo) e Marc Marquez (quattordicesimo).



I primi 10

1 C. CRUTCHLOW 1:47.365

2 A. DOVIZIOSO +0.161

3 J. FOLGER +0.178

4 J. ZARCO +0.320

5 D. PEDROSA +0.334

6 H. BARBERA +0.345

7 A. BAUTISTA +0.363

8 A. IANNONE +0.442

9 M. PIRRO +0.518

10 D. PETRUCCI +0.585