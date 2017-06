Valentino Rossi: "Le mie condizioni stanno migliorando"

Valentino Rossi è carico in vista del Montmelò: "Le mie condizioni fisiche stanno migliorando. Per arrivare al cento per cento ci vorrà però un'altra settimana. Dover fare queste due gare, Mugello e Barcellona, in modo così ravvicinato è un vero peccato. Il calendario è questo: è molto fitto. Al Mugello comunque non ho sofferto in maniera particolare: ho preso antidolorifici è tutto è andato discretamente"."Da domani dovremo lavorare duramente. Ci sono delle curve nuove da capire come interpretare e ci sarà da analizzare al meglio il potenziale della moto. Personalmente l'errore di Le Mans lo reputo molto grave in chiave classifica mondiale: ora dobbiamo essere più competitivi e più forti", ha aggiunto il Dottore in conferenza stampa."L'obiettivo domenica è un posto sul podio. Non vedo grandi differenze rispetto allo scorso anno nel percorso. La cosa peggiore è quella relativa all'asfalto. Ci sono problemi di aderenza. Speriamo che per il futuro si possa fare qualche cosa per migliorare questo circuito", ha concluso Rossi.