MotoGp, Rossi fuori dalla Q2

Inizia in salita il GP di Catalogna per Valentino Rossi e Maverick Viñales.Dopo la modifica del tracciato di Montmelò, le Libere 3 sono diventate decisive per l’accesso alla Q2 e i due piloti della Yamaha sono rimasti clamorosamente fuori: tredicesimo Viñales, quindicesimo Rossi.Il miglior tempo è di Marquez (1'44"178), che precede Pedrosa e Bautista. Quarto Espargaro, davanti a Dovizioso, Lorenzo e Iannone.