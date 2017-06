Moto2, Alex Marquez batte Mattia Pasini

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del motomondiale nella classe Moto2. Sul tracciato del Montmelò, lo spagnolo della Kalex, partito dalla pole position, ha preceduto sul podio Mattia Pasini (Kalex Italtrans Racing team), che si era imposto sette giorni fa al Mugello.Sul terzo gradino del podio lo svizzero Thomas Luthi (Kalex).Sesto posto per Franco Morbidelli (Kalex), che resta al comando della classifica generale davanti a Luthi e Marquez.Poco prima, in Moto3 è stato Joan Mir a vincere il Gran Premio di Catalogna.Lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio a pochi metri dal traguardo. Ottima seconda piazza per Romano Fenati, che con la sua Honda ho lottato come un leone fin dalla partenza. Terzo Jorge Martin del team Gresini. Un altro italiano in quarta posizione, Enea Bastianini. Settimo Di Giannantonio, ottavo Migno, autore di una rimonta notevole, nono Bulega.In classifica Mir allunga su Canet, alla fine quinto.