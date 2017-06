Max Biaggi resta in ospedale, altra operazione

Max Biaggi è ancora ricoverato all’Ospedale San Camillo di Roma e ci resterà almeno un'altra settimana.Il Corsaro, che nell'incidente del 9 giugno ha riportato un importante schiacciamento toracico e addominale che gli ha provocato la frattura di 11 costole e della clavicola destra, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al polmone che si è aggiunto a quello che si era resa necessarrio per il posizionamento di un drenaggio toracico in seguito a un un incremento della falda del pneumotorace sinistro.L'operazione di "toeletta torascopica del cavo pleurico di destra" è stata condotta dal dott. Giuseppe Cardillo e il paziente "è stato estubato in serata e sottoposto a trattamento antalgico peridurale e supporto della ventilazione non invasiva", come riporta la Gazzetta dello Spot.La prognosi continua a restare riservata, ma Max Biaggi conferma di essere molto presente e collaborativo nel lungo periodo di riabilitazione che lo attende.