Ultime libere ad Assen, Rossi secondo

Sotto la pioggia, Scott Redding firma il miglior tempo nella terza sessione di libere del Gran Premio d'Olanda, ottava prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito di Assen.



Il pilota britannico, in sella alla Ducati del team Octo Pramac Racing, gira in 1'46"441, precedendo di 231 millesimi Valentino Rossi su Yamaha.



Terzo tempo, a tre decimi da Redding, per Marc Marquez che precede il leader del Mondiale Maverick Viñales. Ottavo Jorge Lorenzo con la prima delle due Ducati ufficiali, in ritardo di 634 millesimi, decimo Andrea Iannone con la Suzuki.