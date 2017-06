Valentino Rossi da leggenda ad Assen, battuto Petrucci

Prima vittoria stagionale di Valentino Rossi, che ad Assen trionfa davanti a Petrucci e Marquez al termine di una gara spettacolare, complicata nel finale dalla pioggia. A terra Maverick Viñales, che perde la leadership del Mondiale a vantaggio di Dovizioso.Dopo la partenza al comando si forma il trio Zarco-Marquez-Rossi, che cerca di prendere margine sugli inseguitori. In difficoltà inizialmente le Ducati ufficiali, Lorenzo è addirittura al 14esimo posto.A 16 giri dal termine il Dottore prima passa Marquez, poi salutato dal boato di Assen prende il comando della corsa una tornata dopo, sopravanzando Zarco. Al 13esimo giro finisce a terra il leader del Mondiale Maverick Viñales , che partito undicesimo stava tentando una disperata rimonta.Colpo di scena a 8 giri dal termine: incomincia a piovere in pista e il Gp diventa una vera e propria lotteria. I piloti al comando decidono di rischiare e non cambiano la moto: davanti la battaglia è a 4 tra Rossi, Petrucci, Dovizioso e Marquez.Ultimi giri con il cuore in gola: si formano due duelli, Petrucci-Rossi per la vittoria e Dovizioso-Marquez per il terzo posto. Sorpassi e controsorpassi mozzafiato tra i due in testa, mentre dalle retrovie sopraggiunge Crutchlow a battagliare con Marquez e Dovizioso. La spunta il Dottore, che torna a vincere dopo oltre un anno di digiuno.I primi 101 V. ROSSI 41:41.1492 D. PETRUCCI +0.0633 M. MARQUEZ +5.2014 C. CRUTCHLOW +5.2435 A. DOVIZIOSO +5.3276 J. MILLER +23.3907 K. ABRAHAM +36.9828 L. BAZ +37.0589 A. IANNONE +37.16610 A. ESPARGARO +1:01.929