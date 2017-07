Superbike, Sykes in pole a Laguna Seca

Nella giornata del sabato al Mazda Raceway Laguna Seca, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha confermato ancora una volta la sua reputazione di ‘Mr Superpole’ assicurandosi il primo posto sulla griglia di partenza con il tempo di 1’22.476, davanti a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati).Sykes ha così eguagliato Troy Corser avendo tre pole a suo nome a Laguna Seca, e questa è stata la sua 41esima nel WorldSBK. L’inglese ha preceduto Rea per soli 90 millesimi, mentre Davies è terzo a +0.407s.Alle loro spalle in seconda fila ci sono Marco Melandri (Aruba.it Racing - Ducati), Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia) e Leandro Mercado (IODARacing).Per Gara1 partiranno dalla terza fila Xavi Fores (BARNI Racing Team), Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) e Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse).Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia), Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) e Alex De Angelis (Pedercini Racing SC-Project) compongono invece la quarta.Savadori e Mercado sono stati i due piloti a passare dalla Tissot Superpole 1, con l’italiano che ha preceduto l’argentino.Gara1 al GEICO US Round scatterà alle 23 ora italiana, e Gara2 andrà in scena nella giornata di domenica allo stesso orario.