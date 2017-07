Tragedia nel motocross: morto a 13 anni

Dramma nel motocross. E' morto a 13 anni il pilota moldavo Igor Cuharciuc, rimasto vittima di un grave incidente durante la gara della 85cc sul tracciato di Loket, in Repubblica Ceca, che domenica ospita la tredicesima prova del Mondiale MXGP.Il ragazzino nella caduta è stato sbalzato dalla moto subendo gravi lesioni: la corsa è stata sospesa, ma nonostante i rapidi soccorsi e l'intervento dell'elicottero non c'è stato nulla da fare per il giovanissimo centauro.In segno di rispetto gli organizzatori hanno deciso di cancellare la gara della 85cc prevista per domenica, mentre le altre corse si correranno regolarmente. Igor era considerato uno dei rider più talentuosi del circuito.