Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio della Repubblica Ceca, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp.



A Brno il campione del mondo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 92 millesimi, e il compagno di scuderia Daniel Pedrosa



In seconda fila le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, intervallate dalla Honda di Cal Crutchlow, quinto. Maverick Viñales è settimo, davanti a Petrucci.



Giornata nera per il centauro della Suzuki Andrea Iannone, che partirà dalle retrovie perché subito fuori in Q1 per un guasto meccanico.





La griglia di partenza (primi dieci)



1 M. MARQUEZ 1:54.981

2 V. ROSSI +0.092

3 D. PEDROSA +0.138

4 A. DOVIZIOSO +0.460

5 C. CRUTCHLOW +0.508

6 J. LORENZO +0.571

7 M. VIÑALES +0.682

8 D. PETRUCCI +0.757

9 A. BAUTISTA +1.046

10 J. ZARCO +1.094