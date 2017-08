Capolavoro di Dovizioso, Marquez ko all'ultima curva

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio d'Austria firmando una gara capolavoro e il suo terzo successo stagionale. Il ducatista si è imposto su Marquez dopo un lungo e spettacolare duello, al terzo posto l'altra Honda di Pedrosa. Quarto Lorenzo, lontane le Yamaha con Rossi addirittura settimo. In classifica Marquez ha ora 16 punti di margine su un grande Dovi.Grande partenza di Lorenzo, che supera Marquez e prende il comando, mentre dietro Rossi balza al quarto posto dietro a Dovizioso.I primi cinque piloti sono divisi da pochi secondi, ma le Honda e le Ducati prendono margine sulle Yamaha, in evidente difficoltà. Al dodicesimo giro strepitoso doppio sorpasso di Dovizioso su Lorenzo e Marquez: il numero 93 riprende subito il comando della corsa, alle loro spalle si attardano le Yamaha con Rossi che va lungo in una curva e si ritrova in settima posizione, dietro a Viñales e Zarco.Si infiamma il duello per la vittoria tra Dovizioso e Lorenzo: il ducatista sorpassa il campione del mondo al diciottesimo giro ma viene ripassato due tornate dopo. Al 22esimo giro nuovo testa a testa spettacolare tra i due, con Dovizioso che risponde colpo su colpo e si ritrova al comando della corsa a 7 giri dalla fine, mentre dietro si riavvicina Pedrosa, Lorenzo più attardato.Ultimi giri al cardiopalma: Marquez tallona Dovizioso, finale con un nuovo sorpasso-doppio sorpasso che vede trionfare il ducatista (che manda a quel paese lo spagnolo sul traguardo).Ordine di arrivo (primi 10)DoviziosoMarquezPedrosaLorenzoZarcoViñalesRossiBautistaBazKallio