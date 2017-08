Moto rubata: inferocito il campione iridato Tito Rabat

Il suo 2017 è stato finora tutt'altro che soddisfacente. Pochi punti e podio sempre lontanissimo in MotoGp per Esteve "Tito" Rabat con la sua Honda, ma quanto successo al campione del mondo 2014 di Moto2 all'alba di mercoledì è anche peggio: il furto in Belgio della moto riidata tre anni fa.



"Nelle prime ore del mattino il Mercoledì 16 agosto si legge nel comunicato redatto dalla Marc VDS - ladri hanno fatto irruzione nella bottega Marc VDS a Gosselies, in Belgio, e hanno rubato la macchina Kalex Moto2 su cui Tito Rabat ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 nel 2014.



Il furto è accaduto intorno alle 02:00 e la moto vincente campionato, che è stata esposta nella zona della reception laboratorio, era l'unica cosa di valore. La moto è del 2014, porta la livrea della squadra e ha le caratteristiche della piastra # 53 di quella stagione.



Se a qualcuno venisse offerto la moto in vendita, o avesse alcuna informazione sul furto, è pregato di chiamare al numero +32 (0) 71 35 69 32 . Tutte le chiamate saranno mantenuti riservate".