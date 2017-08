Travolto dopo l'incidente, paura per Federico Caricasulo

Pauroso incidente durante il Gp di Germania del campionato mondiale di Supersport, svoltosi al Lausitzring, lo stesso già teatro del drammatico incidente subito 16 anni fa da Alex Zanardi.



Federico Caricasulo è stato infatti travolto dalla Yamaha di Mahias durante una concitata fase di gara, quando, durante il 17° giro, il pilota romagnolo stava cercando di rispondere al sorpasso subito da Kenan Sofuoglu per conquistare la prima posizione.



L’impatto è stato violentissimo, ma se Mahias se l’è cavata con qualche contusione, Caricasulo è restato esanime a terra: immediati i soccorsi, il pilota è stato trasportato al centro medico dove gli sono state diagnosticate fratture conclusioni multiple.



La gara è stata immediatamente stoppata attraverso l’esposizione della bandiera rossa: corsa finita con la classifica del 17° giro.



Vittoria a Morais, scattato in pole e al primo successo in Supersport, davanti a Sofuoglu e Mahias.