Valentino Rossi operato: addio Mondiale

Valentino Rossi è stato operato nella notte nell’ospedale di Torrette ad Ancona, e non a Rimini come si era appreso in precedenza, per la frattura di tibia e perone riportate in un incidente di moto ieri a Borgo Pace, mentre si allenava. Il trasferimento nell’Ortopedia dorica, nel reparto del primario Pascarella, è avvenuto nella notte. Ai cronisti era stato detto che Valentino da Urbino era stato portato a Rimini: un 'depistaggio" a quanto pare voluto, per mantenere la privacy del pilota.

Alle 11, presso la Direzione generale degli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona ci sarà una conferenza stampa sulle condizioni di Valentino Rossi. La terrà il prof. Raffaele Pascarella, direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, il medico che ha operato il campione per le fratture alla tibia e perone riportate in un incidente con la moto da enduro. Verrà anche fornito un primo bollettino medico.

Non sono stati stimati i tempi di recupero, ma la sua assenza a Misano è praticamente certa, e forse dovrà saltare anche Aragon.



Sono ovviamente ore difficili per il centauro della Yamaha. Le sue prime impressioni, del resto, non erano affatto positive. A riportarle era stato il papà Graziano: ''L’ho sentito e la gamba gli fa male e Valentino non è affatto ottimista - le dichiarazioni riportate dall’Ansa -. So che gli devono ancora fare una lastra e temono che ci sia una frattura. Lui sente del dolore''.



Rossi sarà quindi costretto a dire addio al sogno Mondiale.



L'incidente è avvenuto mentre il 'Dottore' si stava allenando in enduro con altri piloti su strade di montagna a Borgo Pace, nel Pesarese. Il 38enne nove volte campione nelle due ruote è stato subito soccorso e con un'auto privata portato fino al paese, dove lo ha raggiunto l'ambulanza con cui è stato trasferito all'ospedale di Urbino. Non è però escluso che il fuoriclasse possa essere portato nel nosocomio di Rimini dove era già stato ricoverato dopo il brutto incidente in motocross avvenuto nel maggio scorso nella pista di Cavallara, sempre nel Pesarese.