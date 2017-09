Anno orribile: morto Maxime Berger

Le cause del decesso non sono state divulgate. Ma purtroppo una cosa è certa: è morto Maxime Berger. Per ragioni di privacy non sono stati diffusi dettagli sulla scomparsa del pilota francese, confermata dalla manager dello sfortunato pilota.



Ecco quindi un’altra tragedia a funestare il maledetto 2017 del motociclismo dopo le tragiche scomparse di Nicky Hayden e Angel Nieto, a perdere la vita è stato il francese Maxime Berger.



Berger si trovava ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Digione, città dove era nato il 27 giugno 1989, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano.



Nella carriera del pilota francese, dopo gli inizi nel Supersport con la Kawasaki nel 2006, trascorsi in Stock con la Honda, tra il 2008 e il 2010, prodromo del passaggio in Superbike in sella alla Ducati 1098R e poi con il Liberty Racing.