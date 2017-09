Crutchlow si taglia un dito, curato a Parma. Misano a rischio

Infortunio domestico per Cal Crutchlow. Il centauro del team LCR Honda domenica si è tagliato il dito indice della mano sinistra con un coltello e ora rischia di saltare il prossimo Gran Premio di San Marino a Misano.



"Sfortunatamente, mi sono tagliato con il coltello da cucina in casa sino a danneggiare il tendine del dito indice. Ho trascorso la notte, ma il sangue continuava ad uscire, così stamattina mi sono recato all’ospedale di Pistoia per farmi visitare dal Dottor Simonti".



"Il tendine era danneggiato così mi hanno operato per riattaccare il tendine, ricucendolo. Più tardi mi sono recato a Parma nella sede della Clinica Mobile che mi ha applicato una stecca al dito, per darmi l’opportunità di poter correre a Misano".



"Sarà difficile in queste condizioni ma, come sempre, al 100% proverò a scendere in pista. Vedremo come andrà", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.