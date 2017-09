La Yamaha fa un regalo a Valentino Rossi

Dopo la scelta di far correre solo Viñales a Misano senza sostituire Valentino Rossi, la Yamaha ho voluto omaggiare il Dottore mettendo nel box che avrebbe dovuto ospitarlo a Misano, di fianco alla sua M1, un cartellone giallo dove sono riportati molti dei messaggi di pronta guarigione rivolti a Valentino.Messaggi inviati da molte star del motociclismo e non solo: da Viñales a Jovanotti, da Max Biaggi a Javier Zanetti, tutti messaggi che hanno in comune l'hashtag #ForzaVale.Valentino, dopo l'infortunio durante un allenamento in enduro, tornerà, probabilmente, in pista a Motegi, in Giappone