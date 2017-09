Misano, warm up: Marquez re del bagnato

Warm up e nuvoloni neri a Misano per la prova generale del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesima prova del Mondiale.



In attesa che i piloti scattino dalla griglia, con Maverick Viñales davanti ai duellanti per il titolo Dovizioso e Marquez, il gruppo ha preso le misure all’asfalto bagnato, condizione che dovrebbe presentarsi anche in gara. Il miglior tempo l’ha fatto registrare un mostruoso Marquez, capace di migliorarsi fermando il cronometro a 1:48.170 e di mettere quasi un secondo tra sé e un ottimo Danilo Petrucci, nonostante una caduta all’ultimo giro.



Vicini gli altri piloti: acuto di Jorge Lorenzo che è quarto (dopo un contatto con Loris Baz, terzo, in uscita dalla corsia box), Viñales settimo davanti a Dovizioso ancora alle prese con la ricerca del giusto set up con la pioggia.