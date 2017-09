Moto in fiamme, terrore per Sykes

Quasi al termine di un testa a testa appassionante, la corsa al Mondiale 2017 della Superbike si è di fatto decisa a tavolino, ovvero a causa di una caduta.



Durante la sessione di libere del Gp del Portogallo a Portimao, Tom Sykes è infatti stato protagonista di una brutta, quanto spettacolare, caduta.



Il pilota britannico della Kawasaki ha perso il controllo della moto durante il giro di lancio tra la curva otto e la nove, forse a causa di una folata di vento, ed è stato sbalzato sul tracciato in un tratto in discesa.



Paurose le immagini successive perché la rottura del serbatoio ha provocato un incendio: la Kawasaki di Sykes è andata in fiamme e ha rischiato di travolgere il pilota che è però riuscito a evitare la tragedia ed è stato trasportato al centro medico per alcuni controlli che hanno rivelato la lussazione e la frattura del mignolo della mano sinistra.



Niente Gp, operazione in vista, probabilmente già presso l'Hospital Universitario Quirón Dexeus, e corsa al Mondiale finita: Sykes potrebbe tornare in pista già tra due settimane a Magny Cours, dove però Jonathan Rea, che vanta ora 70 punti di vantaggio, potrebbe già laurearsi campione per la terza volta.