Valentino Rossi annuncia: "Ad Aragon ci sarò"

Ora è ufficiale: Valentino Rossi volerà ad Aragon. Per sapere se potrà scendere in pista però bisognerà aspettare giovedì, quando il responsabile medico del circuito deciderà se dargli l'idoneità a correre le prime prove libere.



"Fortunatamente martedì ho fatto una buona prova con la mia Yamaha R1 a Misano - ha commentato il Dottore -: avevo provato anche il giorno prima, ma la pioggia mi aveva fermato dopo qualche giro. Ieri sono riuscito a completare 20 giri e trovare le risposte che stavo cercando. Alla fine il test è stato positivo e ringrazio il dottor Lucidi e il suo staff che mi hanno aiutato a trovare le soluzioni migliori per sentire il minimo dolore possibile nella mia gamba durante la guida. Ovviamente alla fine del test ho avuto un po' di dolore, ma questa mattina (mercoledì, ndr) sono andato dal dottor Pascarella per un controllo medico, e ne è uscito un risultato positivo. Alla fine ho deciso di partire per Aragon e cercherò di guidare la mia M1 nel fine settimana. Se sarò dichiarato idoneo a correre, avrò la vera risposta dopo le Libere 1 perché la guida della M1 rappresenta una sfida maggiore. Vedremo. Ci vediamo ad Aragon".



Il Dottore ha saltato il Gp di Misano per la frattura a perone e tibia rimediata il 31 agosto in un allenamento di enduro.