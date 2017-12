Kymco deve tanto al People: grazie a questo modello è diventata un riferimento tra i produttori di scooter. A sostegno della tesi ci sono i numeri: oltre 500 mila unità vendute dal suo lancio sul mercato, avvenuto nel 1999. Oggi, il best seller a ruota alta si presenta evoluto e migliorato per l’anno che verrà, in entrambe le cilindrate: ecco i Kymco People S 125 e 150 2018, rivisti da cima a fondo per stare al passo in uno dei settori, quello dei ruota alta, tra i più competitivi.

PARTO DA DENTRO

Si è partiti dall’interno. I Kymco People S 125 e 150 2018 sfruttano la nuova serie di motori G5 denominata “Eco”, capaci di garantire, secondo le dichiarazioni della Casa, ottime prestazioni e consumi risibili. Le tecnologie utilizzate di sicuro non sono banali: per entrambi la distribuzione a 4 valvole prevede un cuscinetto a sfere ad alta velocità tra camma e bilanciere, una furbizia che riduce le perdite per attrito fino al 30%. L’aria è raffreddata in maniera forzata, per avere una temperatura d’esercizio più stabile e ridurre gli ingombri. Il più piccolo è un monocilindrico 4 tempi 125 cc a iniezione elettronica ed è capace di 8,3 kW (11,3 cv) a 8.500 giri e 10,4 Nm (33 km/litro nel ciclo combinato). Il 150 invece fa un po’ meglio: 10,3 kW (14 cv) a 8.500 giri e 12 Nm.

SCHELETRO PORTANTE

Anche la ciclistica ha ricevuto le attenzioni dei tecnici taiwanesi. Il telaio è nuovo (e condiviso dalle due cilindrate): un mix di tubi d’acciaio e piastre stampate particolarmente rigido. Ha un fazzoletto di rinforzo sul cannotto di sterzo per aumentare la sicurezza. La forcella ha un’escursione di 95 mm, notevole, mentre i due ammortizzatori posteriori sono regolabili nel precarico. L’impianto frenante è stato potenziato: grazie al nuovo disco anteriore da ben 260 mm, lo spazio di frenata si è ridotto notevolmente. Ai Kymco People S 125 e 150 2018 non manca l’ABS a doppio canale.

Non è però solo una mera questione di meccanica: i Kymco People S 125 e 150 2018 evolvono nel design ispirandosi al fratello maggiore, il 300. Le linee della carrozzeria sono più filanti e l’impianto luci ora è full Led. La sella è bassa da terra (790 mm), nel sottosella ci stanno un casco integrale e altri ammennicoli (comoda la paratia divisoria) e nel retroscudo c’è un nuovo vano portaoggetti munito di sportello. Disponibili in 6 colorazioni, i Kymco People S 125 e 150 2018 hanno prezzi molto competitivi: servono 2.890 euro per il 125, solo 100 euro in più per il 150. Entrambi sono offerti di serie con il bauletto da 33 litri, il parabrezza e i paramani.