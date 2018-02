THE BEST OF

Nella moltitudine di moto del Gruppo Piaggio, una delle più apprezzate di sempre è senza dubbio la Guzzi V7. Facile, economica e con uno stile tutto suo, oggi l’azienda di Mandello del Lario ha deciso di rilanciarla presentando la Moto Guzzi V7 III Carbon. Un’edizione speciale e limitata in soli 1.921 esemplari, proprio come l’anno di nascita dell’azienda.

PICCOLI DETTAGLI

Con la Moto Guzzi V7 III Carbon, i designer volevano esaltare l’animo dark della V7 con componenti speciali in carbonio. Ad esempio i parafanghi, che sono anche accorciati, o i fianchetti laterali. La colorazione è nero opaco a contrasto con dettagli rossi, tonalità scelta per la pinza freno anteriore (Brembo), i loghi sui fianchetti, le teste e l’aquila sul serbatoio. Non mancano la sella dedicata, rivestita in Alcantara idrorepellente e con impunture rosse, il tappo del serbatoio ricavato dal pieno e la targhetta con numero seriale. In vendita da subito nei concessionari, costa 9.990 euro.