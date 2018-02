Hashtag Scrambler, in arrivo online

Non si sbaglia di molto se si dice che il marketing Ducati è fra i migliori dell’universo moto e il pianeta Scrambler è di sicuro la sua creatura più riuscita.

Ultima trovata in ordine di tempo è l’idea di realizzare una versione acquistabile esclusivamente online. Si chiama Scrambler Hashtag (azzeccato anche il nome…) e siamo sicuri troverà estimatori non solo fra i nativi digitali, ma anche fra gli “analogici convertiti”.

L’iniziativa è stata lanciata grazie a questo teaser pubblicato sulla pagina fb Ducati, ma a oggi si sa solo che sarà possibile acquistare questo modello esclusivo a partire dal 19 febbraio, data in cui saranno svelati tutti i dettagli dell’operazione Scrambler Hashtag.

Se queste poche righe vi hanno fatto aumentare la salivazione e avete già colorato con l’evidenziatore questa data sul calendario sappiate che esiste anche la possibilità di chiedere contenuti esclusivi e info in anteprima…