I 115 anni di Harley-Davidson, si avvicina l'open day

Sabato 24 e domenica 25 febbraio nelle concessionarie Harley tradizionale Open Day, il "porte aperte" nel quale gli appassionati del brand possono scoprire le novità della stagione che sta per iniziare. Un appuntamento che cade in anticipo rispetto agli anni scorsi.

In prova le moto della gamma 2018, con i richiestissimi modelli Softail in bella evidenza, compreso il nuovo Sport Glide presentato a EICMA. Ma anche i nuovi Touring Street Glide Special e Road Glide Special nonché per Sportster e le proposte Dark Custom. L’Open Day sarà anche l’occasione per approfittare delle innovative formule d’acquisto che Harley propone – come la possibilità di acquistare una Street, una Street Rod o una Iron 883 pagando solo metà prezzo e il resto fra due anni.

Ma il 2018 vede una ricorrenza importante: il 115° anniversario della Motor Company, di certo uno dei temi forti della prossima estate di Harley che darà vita a una serie di manifestazioni esclusive. Per l’Europa il clou sarà dato dalle celebrazioni previste a Praga (Repubblica Ceca) dal 5 all’8 luglio. L’Open Day sarà un’ottima occasione per avere informazioni e fare proseliti per i viaggi che tutti i Chapter H.O.G. italiani stanno organizzando per unirsi ai festeggiamenti. Infine, il weekend Open Day darà la possibilità di apprezzare i nuovi capi di abbigliamento 2018 appena lanciati da Harley-Davidson.