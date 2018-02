Marc Marquez ha rinnovato: "Voglio continuare a vincere"

Marc Marquez ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Honda per altri due anni: correrà con la scuderia spagnola fino al 2020. L'obiettivo del catalano, 4 titoli mondiali in 5 anni, è quello di continuare a dominare nella classe regina."Sono felice di continuare a correre con il team ufficiale Honda - le parole di Marc - Sono orgoglioso di essere parte della famiglia Honda e la squadra ha sempre fatto del proprio meglio per darmi tutto quello di cui avevo bisogno. Voglio anche ringraziare tutte quelle persone che mi hanno sostenuto in questi anni. I primi due test sono andati bene e, con il rinnovo del mio contratto, potrò concentrarmi sulle corse. Continuerò a divertirmi e condividerò la mia gioia con tutti dando il mio meglio per raggiungere gli obiettivi che abbiamo".