Mercedes GLC coupé, il Suv con l'anima sportiva

A ognuno la sua Mercedes. Oggi il mondo premium gira così: ritaglia l'auto su misura del cliente. ecco allora aggiungersi all'infinito listino di Stoccarda anche la GLC coupé, incrocio piuttosto riuscito tra un Suv e una sportiva, risposta - nemmeno tanto celata - alla X4 della Bmw e soprattutto a un mercato che ha imboccato questa direzione (una Mercedes su tre in Italia è Suv...). L'interpretazione poi è libera: potete considerarla come l'ultimo tassello della gamma C oppure la ciliegina sulla torta di una batteria di Suv che teme pochi confronti.

DINAMISMO

Cominciamo a prenderne le misure, allora. Il look è decisamente sportivo fin dal frontale, se poi ci soffermiamo sul posteriore non è difficile riconoscere la parentela niente meno che con la AMG GT. Le fiancate dinamiche, la linea di cintura alta e il posteriore alto conferiscono un carattere deciso, amplificato dall'altezza da terra diminuita di 4 cm rispetto a GLC (1,5 l'oscillazione dell'assetto con l'Air Body Control) mentre in lunghezza guadagna 7 cm. Potremmo aggiungere che il Cx di 0.31 è il miglior coefficente aerodinamico della categoria, ma il primato non è una novità: Mercedes fa un vanto dell'aerodinamica in tutti i suoi modelli: il design non è mai fine a sé stesso e consente consumi contenuti e un comfort di marcia elevato, al riparo da fastidiosi fruscii.

TUTTA LA GAMMA 4MATIC

E il Suv? C'è anche quello. Anzi, più che mai: GLC coupé infatti è disponibile solo con trazione integrale 4matic (distribuzione della coppia 45:55), tanto per chiarire subito le intenzioni. E un inno alla praticità è il bagagliaio da 491 a 1400 litri. Parliamo di powertrain: a parte il nuovo cambio automatico 9G tronic, 12 kg in meno di peso, tanta agilità in più alla guida, fra i motori quello che conta davvero è il classico 4 cilindri 2.1 turbodiesel (arriverà più avanti il recente 1.9 visto sulla E) ma c'è anche una versione ibrida plug-in benzina che consente 34 km di autonomia in modalità elettrica (non fatevi ingannare, si chiama 350e ma non è un sei cilindri).

COME VA

Nonostante la stazza, l'agilità è buona ma non pretendete da GLC coupé prestazioni da rallye. Lo sterzo è un po' più diretto rispetto alla GLC, il rollio molto contenuto anche nei cambi di direzione più repentini. Il Dynamic Select cambia completamente le carte in tavola: consigliamo decisamente gli assetti Sport e Sport+.

L’IDENTIKIT

Mercedes GLC coupé 220d Sport

Dimensioni lunghezza 4732 mm, larghezza 1890, altezza 1602, passo 2873

Bagagliaio 491-1400 litri

Motore 2143 cc, 4 cilindri, turbodiesel, 170 Cv, coppia massima 400 Nm

Trasmissione cambio automatico a 9 rapporti, trazione integrale permanente

Prestazioni vel. max 210 km/h, 0-100 in 8”3

Consumi 5,4 l/100 km (misto)

Emissioni CO2 143 g/km

Prezzo 57.630 euro

CI PIACE

Design dinamico, comfort di marcia elevato, finiture interni, cambio 9G Tronic, consumi

NON CI PIACE

Visibilità posteriore ridotta, listino elevato, plancia un po' troppo classica