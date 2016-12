CrossClimate o Alpin? Il "dilemma" Michelin

Le vacanze invernali sono alle porte e la nostra raccomandazione è sempre la stessa: controllare le “scarpe” della vettura. Dal 15 novembre è obbligatorio l'uso di pneumatici invernali che - non ci stanchiamo di ripetere - significano migliori prestazioni e tanta sicurezza in più anche in assenza di neve. E' sufficiente che il termometro sia sotto i 7 gradi per farci frenare in spazi ridotti o aumentare il grip. Siamo certi che ormai la “lezione” è stata capita, come dimostra il mercato dei pneumatici invernali in costante crescita in Italia (ma il 65% degli automobilisti europei non cambia mai gomme...), ma questa volta vogliamo porre un quesito diverso: con quale frequenza incontriamo condizioni di guida invernali? Spesso? Risposta ovvia: servono pneumatici invernali. Solo occasionalmente? E allora c'è anche una risposta di riserva, ovvero gli “all season”, pneumatici buoni per tutte le stagioni.

Da alcuni anni questa è la nuova frontiera delle gomme per molti costruttori, ma solo una Casa può vantare una gomma estiva con grandi prestazioni al freddo o sul bagnato: Michelin. Il suo Crossclimate, a differenza degli altri “quattro stagioni”, che sono degli invernali omologati per tutto l'anno, nasce come gomma estiva - quindi con prestazioni elevate - ma in grado di garantire prestazioni invernali di tutto rispetto: l'aderenza sul bagnato, per dire, è di grading A, il livello massimo.

Abbiamo testato su un Suv Mercedes in montagna quella che Michelin ritiene la sua invenzione più rilevante dai tempi del radiale: inutile che vi raccontiamo il concentrato di dettagli tecnici che ci sono dietro alle sofisticate lamelle del CrossClimate, basterà dire che questa gomma ormai disponibile per l'85% delle dimensioni del parco circolante lavora da -30 a +40 gradi e su strade ghiacciate ci ha impressionato per motricità, frenata e silenziosità rispetto alle coperture invernali.

Certo, se la vostra passione è lo sci o abitate in collina, meglio puntare sugli invernali duri e puri Michelin Alpin: alla prova del volante si dimostrano più sicuri in condizioni estreme e consentono un migliore handling (sia i Pilot per le sportive che i Latitude per i Suv). Il vero asso nella manica del CrossClimate è però la sua durata: le prestazioni sono garantite fino al limite legale di 1.6 mm di battistrada. A questo punto è evidente che il costo del 10% superiore rispetto a una gomma estiva ritorna con gli interessi al primo cambio gomme (evitato).