Kodiaq, il suv secondo Skoda

VERO SUV

In principio fu lo Jeti, ma è solo con Kodiaq - già in prevendita, in concessionaria da marzo - che il brand ceco entra di prepotenza nel segmento dei Suv medio-grandi.

CARROZZERIA

Kodiaq misura 4,7 metri e si distingue per un’immagine fresca e dinamica, come sempre ispirata ai principi di minimalismo e precisione tipici di Skoda. Fiancate toniche, accattivanti gruppi ottici cuneiformi, sbalzi ridotti al necessario. Per attirare l’attenzione, non le manca proprio nulla.

ABITACOLO

Un passo di 2791 mm favorisce l’abitabilità senza sacrificare lo spazio per i bagagli (da 720 a 2065 litri per la versione 5 posti). Già, Kodiaq esiste anche in formato 7 posti. Soluzione «simply clever» per eccellenza è il sistema di protezione per il bordo delle portiere, molle che fuoriescono all’apertura porte e scongiurano il contatto con gli ostacoli.

TECNOLOGIA

Il sistema Area View proietta sul display di bordo viste multilaterali dello spazio circostante riprese da apposite videocamere grandangolari. Ma la novità assoluta è il Trailer Assist, programma che in retromarcia, quando alla Kodiaq è associato un rimorchio, governa la funzione di sterzata.

MOTORI

Skoda pesca dalla vasta banca organi Volkswagen ed equipaggia il proprio Suv con un 2.0 TDI da 150 o 190 Cv, anche 4x4, anche con DSG. Da 29.950 euro. In gamma pure il 1.4 TSI turbo benzina da 125 Cv (da 23.950 euro)