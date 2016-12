Auto: la carica delle 100 novità del 2017

Il mercato dell’auto è in salute e le case costruttrici cavalcano l’onda positiva del momento sfornando novità, ringiovanendo le proprie gamme e rendendo le proprie proposte più attraenti con l’aggiunta di dispositivi elettronici e sistemi di connessione alla Rete per l'infotainment e per la sicurezza. Per il 2017 sono in arrivo in Italia almeno un centinaio di nuovi modelli, a cui si aggiungeranno le numerose sorprese che saranno svelate nel corso dell’anno ai vari saloni internazionali, a cominciare da Detroit (8-22 gennaio) e Ginevra (9-19 marzo).

Sugli scudi ci saranno anche quest’anno Suv e crossover: sono quasi una quarantina i nuovi modelli già annunciati per i prossimi mesi. Regina di cuori (per molti italiani) sarà l’Alfa Romeo Stelvio, appena svelata negli Stati Uniti: dovrebbe arrivare nelle concessionarie in primavera e sarà proposta dapprima nelle varianti standard e solo in seguito nella più sportiva versione Quadrifoglio Verde. L’italiana si contenderà i riflettori e le attenzioni del pubblico con una tedesca di razza, l’Audi Q5, giunta alla sua seconda generazione. Regina annunciata del mercato sarà la nuova Volkswagen Golf, proposta anche in una variante elettrica con 300 km di autonomia. La pattuglia delle sportive al momento è guidata dalla Lamborghini Aventador S, appena svelata, ma secondo indiscrezioni potrebbero esserci novità importanti anche per la Ferrari. E ancora, compatte, citycar, station wagon. Tante novità da far venire la voglia di cambiare l’auto anche a chi non ne ha bisogno. (ANSA)