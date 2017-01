Volkswagen "allunga" Tiguan

Due anteprime mondiali per Volkswagen al salone di Detroit. L’auto show americano è stato scelto dal costruttore di Wolfsburg per alzare il velo sulla nuova Tiguan Allspace, versione "allungata" del Suv tedesco che si prepara ad ampliare l’offerta anche nel Vecchio Continente.

L'altra novità è elettrica, con il secondo modello della linea I.D.: il piccolo van Buzz.

ALLSPACE Per quanto riguarda la Tiguan Allspace, ci troviamo di fronte a un Suv più lungo di 215 mm, tutto a vantaggio dello spazio interno. A richiesta, è disponibile anche la versione con la terza fila di sedili per la versione 7 posti. Cresciuta, inoltre, la capacità del bagagliaio, che si incrementa di ulteriori 115 litri mentre, a livello estetico, il design degli esterni sia nel frontale che nelle fiancate laterali richiama fortemente allo stile della Atlas. In arrivo sul mercato europeo nella seconda metà dell’anno, la nuova Tiguan Allspace sarà in vendita, sul mercato tedesco, ad un prezzo di circa 30mila euro. Come la Tiguan con passo standard, anche la Tiguan Allspace europea sarà disponibile nelle tre linee di allestimento, con trazione anteriore o trazione integrale. Motori benzina TSI (150, 180 e 220 Cv) e tre Turbodiesel TDI (150, 190 e 240 Cv). Le versioni 150 Cv possono avere la trazione anteriore o integrale, quest’ultima dotata di 4Motion Active Control con selezione del profilo di guida. Cambio automatico a doppia frizione DSG.

VAN BUZZ Spazio anche al mondo elettrico di casa Volkswagen con il divertente van Buzz, il secondogenito della famiglia I.D. che il brand aveva annunciato in anteprima lo scorso salone di Parigi. I.D. Buzz è un van elettrico che ha una autonomia dichiarata dalla casa fino a 600 km nonché otto posti disponibili a bordo. Trazione integrale e zero emissioni sono i due portabandiera del modello. La potenza di sistema è di 374 Cv. Lo 0-100 si brucia in circa 5"; la velocità massima è limitata a 160 km/h. La batteria (capacità fino a 111 kWh) si ricarica all’80% nell’arco di 30 minuti. Diversi i sistemi per la guida autonoma: in modalità di marcia automatizzata I.D. Pilot il guidatore può ruotare il sedile di 180 gradi in direzione del vano posteriore. Il volante con touchpad capacitivo si trasforma in un drivepad: le funzioni principali possono essere gestite tramite il volante.