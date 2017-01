Kia Picanto, la terza generazione

A MARZO

Il debutto in pubblico della nuova Kia Picanto (terza generazione) è previsto all'inizio di marzo al Salone di Ginevra, ma intanto sono già disponibili le prime immagini ufficiali (relative alla versione GT-Line) della futura citycar, l'auto che ha contribuito a rendere popolare il brand coreano.

DESIGN

Le nuove soluzioni stilistiche di Picanto sono state sviluppate in partnership fra i Design Center di Namyang in Corea e quello europeo di Francoforte, con un risultato apprezzabile sotto ogni punto di vista: linee più incisive, capaci di conferire una presenza su strada più «importante». Da notare che l’ampia «bocca» che contraddistingue l’attuale Picanto è stata ridotta per dimensioni e imponenza per rendere più elegante la vettura e migliorare l'aerodinamica.

PASSO LUNGO

Il passo è stato allungato di 15 mm (passa da 2,385 a 2,400 metri) una modifica che ha permesso di «spostare» le ruote anteriori verso l’estremità della vettura, accentuando così la sensazione di solidità e stabilità. A parità di ingombro totale (la lunghezza resta di 3,595 m) la riduzione dello sbalzo anteriore e il leggero aumento di quello posteriore consentono di sfruttare in modo ancora più efficace lo spazio abitabile.

ABITACOLO

All’interno il design - che Kia definisce «innovativo e raffinato» - definisce un abitacolo curato, spazioso, con diverse possibilità di personalizzazione. Al centro della plancia troneggia il grande touchscreen «galleggiante» che gestisce tutte le funzioni dell’infotainment. Kia promette contenuti ulteriormente evoluti rispetto alle altre city car. r. m.