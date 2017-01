La Germania chiede il richiamo di Fiat 500, Doblò e Jeep-Renegade

Fiat 500, Doblò e Jeep-Renegade: sono questi i modelli Fca per i quali il ministero dei Trasporti tedesco chiede all’Unione Europea che sia garantito il richiamo, per le presunte violazioni sulle emissioni. Lo ha chiarito oggi il portavoce del ministero, in conferenza stampa a Berlino. «I modelli testati sono Fiat 500, Fiat Doblò e Jeep Renegade», ha detto il portavoce, rispondendo a una domanda su quali siano i modelli Fca per i quali il ministro Alexander Dobrindt chiede garanzie dall’Ue circa il richiamo.