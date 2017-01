Rivoluzione Micra: Nissan cambia tutto

Della vecchia Micra è rimasto solo il nome. Il resto è tutto nuovo, al punto che non parliamo nemmeno più di una citycar ma di una utilitaria che manca i 4 metri per un solo millimetro. Però del progetto Micra Nissan recupera quella voglia di stupire che aveva sedotto tutti con la seconda (1992) e terza (2002) generazione. Il quinto capitolo della saga ha un sapore decisamente europeo perché la clientela del vecchio continente è stata fondamentale per ridisegnare questa Micra (sfornata da uno stabilimento francese). Sul mercato è pronta al corpo a corpo - in un segmento affollato - prima di tutto contro la “cugina” Clio e la Vw Polo. Già che ci siamo, il listino spazia da 12.600 a 19.800 euro spalmati su ben cinque allestimenti, weekend di lancio il 25 e 26 marzo.

CHE BEL PROFILO

Da dove partiamo, allora? Dal design, perché l'impatto è forte. Le linee scolpite rientrano nel linguaggio un po' uniformato degli ultimi anni, ma riescono a distinguersi soprattutto nella vista laterale dove una sorta di onda che parte dal cofano si alza in corrispondenza dei due assi. Aggressivo il frontale, ben piantato a terra il posteriore. Si vede già a occhio nudo quello che ci raccontano i numeri: 174 mm di lunghezza in più (75 nel passo), 78 in larghezza, 55 in meno in altezza.

ALLEGRIA

L'abitacolo mette allegria: finiture curate, colori vivaci sulla plancia dominata da un pratico schermo da 7”, comandi razionali, sedute comode anche dietro (qualche problemino solo per l'accesso se si è alti, ma una volta dentro lo spazio è tanto anche in altezza nonostante il tetto spiovente).

HI TECH

Fra sistemi di sicurezza, infotainment e ausili vari, la Micra ragiona come una grande. C'è davvero di tutto: avviso e prevenzione cambio di corsia, sistema di frenata d'emergenza, riconoscimento della segnaletica, abbaglianti automatici, around view monitor, intelligent ride control e trace control per ridurre il beccheggio e ottimizzare la tenuta. Il fiore all'occhiello è firmato da Bose: un sistema audio con due altoparlanti anche nei poggiatesta per un'esperienza sonora di alto livello (in pratica una sorta di surround). Peccato che il sistema NissanConnect dialoghi solo con Apple CarPlay e non con Android.

DOWNSIZING

Due motori al lancio: il benzina turbo 3 cilindri di appena 900 cc ci sembra l'ideale sulla Micra. Morbido quasi come un 4 cilindri, è parco nei consumi ed eroga bene i suoi 90 Cv, gli stessi del turbodiesel 1.5 più adatto per chi predilige le lunghe percorrenze. Arriverà anche un benzina aspirato 1.0 sempre 3 cilindri (73 Cv). Cambio manuale a 5 marce, piuttosto lunghe tanto da non far rimpiangere l'assenza della sesta. Un automatico non guasterebbe, potrebbe arrivare l'anno prossimo. Per ora, invece, niente gas né soluzioni ibride.

AL VOLANTE

Piace lo sterzo, sufficientemente diretto, si gusta il lavoro dei motori (sia diesel che benzina) tanto nel traffico cittadino quanto nel misto veloce grazie a una terza «infinita». Ma alla guida si apprezzano anche la visibilità e la buona insonorizzazione del motore (un po' meno la rumorosità dal basso).

L’IDENTIKIT

Micra Acenta benzina 90 Cv

Dimensioni lungh. 3999 mm, largh. 1743, alt. 1455, passo 2525

Bagagliaio 300-1004 litri

Motore benzina turbo 3 cilindri 898 cc, 90 Cv

Trasmissione Cambio manuale a 5 marce, trazione anteriore

Prestazioni 0-100 in 12”1, vel. max 175 km/h

Consumi 4,6 l/100 km (combinato, cerchi da 17”)

Emissioni CO2 104 g/km (con Start & Stop)

Prezzo 15.700 euro

CI PIACE

Plancia pulita, interni curati, buona posizione di guida, dotazioni, sistema audio Bose

NON CI PIACE

Assenza cambio automatico, interfaccia solamente per Apple